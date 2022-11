Kalray signe un contrat de " grande envergure "

(AOF) - Kalray a signé un contrat majeur avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech, coté au Nasdaq, conformément aux négociations annoncées dernièrement. Le contrat couvre le développement et la fourniture de cartes d’accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d’accélération sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services.

" Ce contrat inclut les termes techniques, commerciaux et financiers de l'accord et représente un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour la société. " a expliqué le groupe technologique français.

La première étape a commencé avec la signature du contrat et couvre la fabrication d'une carte d'accélération très haute performance incluant 4 processeurs MPPA DPU de Kalray et le support des équipes de développement du client pour le développement de leur prochaine génération de produit.

Le client s'est d'ores et déjà engagé à verser 1 million de dollars à Kalray pour couvrir les différentes phases de cette étape, qui devrait s'achever au deuxième semestre 2023.

La deuxième étape consistera pour le client, une fois les performances de la carte d'accélération confirmées, à lancer la production en pré-série de sa nouvelle génération de produit, ce qui se traduira par de premières commandes de cartes pour plusieurs millions de dollars.

La troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, soit des revenus de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, sur une période devant s'étendre sur 5 ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025.

Ce contrat est présenté par Kalray comme entrant dans sa stratégie visant à " travailler avec des gros acteurs cherchant une technologie unique pour des projets de très grandes tailles ".

La société est en discussion à ce jour avec plusieurs acteurs ayant le même profil et estime que ce premier contrat d'ampleur devrait être un catalyseur pour signer de nouveaux contrats avec cette typologie de clients de premier rang et avec tous ses prospects en général.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.