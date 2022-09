Kalray révise ses objectifs 2023

(AOF) - Kalray a enregistré une perte nette de 7,52 millions d’euros au premier semestre 2022 contre une perte de 7,63 millions d’euros, un an auparavant. L’Ebitda consolidé du spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données a suivi la même tendance, passant de - 3,44 millions d’euros à - 2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 4,77 millions d’euros en très forte progression (+1 049%). Il intègre les revenus d’Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022.

Le carnet de commandes actuel et les discussions commerciales en cours permettent à Kalray de confirmer ses objectifs financiers 2022, à savoir un chiffre d'affaires combiné de 20 millions d'euros et un Ebitda combiné en amélioration par rapport à l'exercice 2021.

En parallèle, Kalray prévoit toujours une très forte progression de son chiffre d'affaires en 2023 malgré l'environnement actuel difficile. Par prudence, la société préfère revoir son objectif précédent de 100 millions d'euros en 2023, tout en ambitionnant, a minima, un doublement de ses ventes l'an prochain par rapport à 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.