Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kalray: pixitmedia acceptée dans le programme ISV d'AWS information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 11:34









(CercleFinance.com) - Kalray annonce que sa filiale pixitmedia a été acceptée dans le programme ISV d'Amazon Web Services, un programme de vente conjointe destiné aux partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s'y intégrant.



'Le programme aide les partenaires à développer leurs activités et à accélérer les cycles de vente en mettant en relation les ISV participants avec l'organisation commerciale d'AWS', explique la société de semi-conducteurs 'fabless'.





Valeurs associées KALRAY Euronext Paris +1.99%