Kalray: partenariat stratégique de distribution aux USA

(CercleFinance.com) - Kalray annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JB&A, leader de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord.



L'accord porte sur la distribution des solutions de gestion et de stockage de données de Kalray et pixitmedia sur le marché américain, en ciblant dans un premier temps l'industrie des médias et du divertissement et les solutions d'IA.



JB&A -filiale de DCC, un groupe international de premier plan dans le domaine des ventes, marketing et support- est un distributeur de premier plan de produits et de solutions technologiques au service d'un large éventail d'industries.



L'accord stratégique entre JB&A et Kalray est conçu pour porter la croissance des deux partenaires en Amérique du Nord à partir de 2024.



Dans le cadre de cet accord, JB&A distribuera aux États-Unis le portefeuille complet de solutions de gestion et de stockage de données de Kalray.





Valeurs associées KALRAY Euronext Paris +0.23%