Kalray: négociations interrompues avec Pliops

(CercleFinance.com) - Kalray annonce l'arrêt des négociations dans le cadre de son projet de rapprochement capitalistique avec la société israélienne Pliops, jugeant que 'les conditions économiques, notamment l'évolution des marchés financiers, n'étaient pas favorables'.



Néanmoins, toujours convaincues de la complémentarité de leurs forces technologiques, les deux entreprises vont étudier les modalités commerciales d'une association de la technologie KV de Pliops avec l'architecture MPPA de Kalray.



À court terme, Kalray se concentre sur l'exécution de sa feuille de route et confirme, 'au vu du pipe commercial actuel', anticiper pour 2024 un chiffre d'affaires annuel en croissance avec une très forte progression au second semestre par rapport au premier.





Valeurs associées KALRAY 8,14 EUR Euronext Paris +2,26%