Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kalray: négociation exclusive pour se rapprocher de Pliops information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Kalray annonce être entré en négociation exclusive en vue d'un rapprochement avec la société israélienne Pliops, par voie d'apport des actions de Pliops à Kalray.



Pliops est spécialisée dans le développement de technologies avancées et de solutions d'accélération pour les serveurs de stockage et l'IA dans les data centers.



'Nous visons à devenir le leader mondial des solutions d'accélération de données pour le stockage et les GPU d'IA. Nous sommes convaincus que cette alliance offrirait à nos clients des solutions encore plus disruptives et présente, y compris aux acteurs les plus avancés du marché, une valeur unique', a déclaré Eric Baissus, Président du directoire de Kalray.







Valeurs associées KALRAY 17.62 EUR Euronext Paris -0.45%