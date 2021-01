KALRAY : ligne de financement en fonds propres et priorité à la croissance

(AOF) - Kalray a terminé l'année 2020 avec une trésorerie disponible de 20,2 millions, contre 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le spécialiste des processeurs intelligents a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux susceptible d'atteindre un montant maximum de 12 millions d'euros sur 24 mois, assorti d'une décote maximale de 6% et un impact dilutif limité de 7%, pour compléter les ressources disponibles et permettre de poursuivre les investissements.

Fort de ces nombreuses opportunités commerciales, Kalray confirme son ambition de générer des revenus en hausse sensible dès 2021, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Kalray confirme également son objectif d'atteindre 100 millions de chiffre d'affaires annuel à moyen terme mais, compte-tenu des aléas macro-économiques liés à la poursuite de la crise sanitaire, décale de 6 mois, par prudence, son objectif qui s'entend désormais sur l'année civile 2023.

Dans le contexte actuel de tension générale sur les approvisionnements en composants, et afin de maintenir en parallèle un rythme d'investissements en phase avec le potentiel croissant des marchés visés, Kalray renonce à son objectif d'atteindre un Ebitda mensuel à l'équilibre mi-2021. La société s'attachera à faire croitre son chiffre d'affaires tout en maintenant sa discipline financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.