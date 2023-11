Kalray étend sa présence sur le marché américain : un accord de distribution et de revente avec JB&A

(AOF) - Kalray, entreprise spécialisée dans les technologies matérielles et logicielles et JB&A (société de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord) ont signé un partenariat stratégique visant à distribuer les solutions de gestion et de stockage de données de Kalray et pixitmedia sur le marché américain, en ciblant dans un premier temps l'industrie des médias et du divertissement et les solutions d'IA.

Dans le cadre de cet accord, JB&A distribuera aux États-Unis le portefeuille complet de solutions de gestion et de stockage de données de Kalray, y compris sa nouvelle solution de stockage rapide basée sur son processeur DPU (Data Processing Unit), la NG-Box, intégrée au serveur rack Dell PowerEdge R750.

NG-Box est une unité de stockage NVMe désagrégée qui permet à ses utilisateurs de gérer de façon optimale des traitements de données non structurées et leur offre une solution sur site fiable, rapide et évolutive pour stocker les flux de données les plus exigeants au monde.

Partenaire de Dell Technologies, Kalray combine ses solutions avec celles de Dell pour commercialiser une offre qui répond aux défis de l'analyse et du traitement intensif des données pour un rapport performance-prix inégalé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.