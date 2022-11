Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Kalray: entouré après un contrat majeur information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - Kalray s'envole de plus de 25% après l'annonce de la signature d'un 'contrat majeur avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech, coté au Nasdaq', groupe américain qui a généré en 2021 plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Le contrat couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d'accélération sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services.



'Ce contrat inclut les termes techniques, commerciaux et financiers de l'accord et représente un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour la société', poursuit Kalray.