Kalray: en recul après son CA semestriel

(CercleFinance.com) - Kalray recule de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022, contre 0,4 million un an auparavant.



La société de semi-conducteurs 'fabless' souligne qu'elle a ainsi réalisé ainsi un chiffre d'affaires combiné de 10,7 millions d'euros au 30 juin, soit la moitié de l'objectif annuel annoncé pour l'exercice en cours.



Kalray se dit ainsi confiante dans son objectif de chiffre d'affaires combiné de 20 millions en 2022 et confirme également l'objectif de stabilité de son EBITDA combiné, grâce à l'effet relutif d'Arcapix dans un contexte de poursuite des investissements.





