Kalray: en chute après son CA annuel

(CercleFinance.com) - Kalray lâche 10% à la suite de l'annonce au terme de son exercice 2023, d'un chiffre d'affaires annuel de 25,8 millions d'euros, en forte croissance de 57%, mais tout de même largement en dessous des attentes d'Oddo BHF (30,2 millions).



'Cette différence s'explique par une contribution moins importante que prévu du contrat avec Dell et par un décalage d'un contrat de trois millions d'euros dans le secteur des médias', met en avant le bureau d'études.



'En raison de cet atterrissage du CA inférieur à la guidance, la marge d'EBITDA devrait finir en territoire négatif bien qu'en amélioration par rapport à 2022', poursuit-il, notant toutefois la confiance de Kalray dans une croissance du CA 2024 similaire à celle de 2023.





Valeurs associées KALRAY Euronext Paris -7.72%