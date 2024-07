Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kalray: en berne après son point semestriel information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Kalray abandonne plus de 7% dans le sillage du point d'activité semestriel de la société de processeurs, marqué par une baisse de 29% du chiffre d'affaires à 10,9 millions d'euros, et accompagné de l'annonce d'un financement obligataire remboursable en actions.



'Nous comprenons que la société, au vu du pipe commercial actuel, prévoit un CA 2024 en progression, soutenu par une très forte croissance du CA au second semestre', note toutefois Oddo BHF qui reste à 'surperformance' sur le titre.



Le bureau d'études abaisse sa prévision de CA 2024 à 27,4 millions d'euros, mais maintient une croissance de 50% en 2025 et 2026, soutenue par la croissance du Jumbo Contract et le lancement des produits développés en collaboration avec Pliops.





