Kalray dépasse ses objectifs de chiffre d'affaires et d'Ebitda 2022

(AOF) - L'EBITDA consolidé de Kalray s'améliore très nettement mais reste négatif à hauteur de 2,67 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -5,77 millions d'euros au 31 décembre 2021, au-dessus des objectifs fixés par la Société d'amélioration de son EBITDA combiné. Sur l'exercice 2022, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé record de 16,4 millions d'euros contre 1,5 million d'euros au 31 décembre 2021 (+1 029%), réparti de façon équilibrée entre l'Europe pour 57% et le reste du monde pour 43% (dont 38% aux États-Unis).

Le chiffre d'affaires combiné de Kalray atteint également un niveau historique à 22,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, au-dessus de l'objectif annoncé de 20 millions d'euros, et intègre 63% de revenus sur la partie " Software "et 37% sur la partie " Hardware ".

La trésorerie disponible de Kalray ressort très solide à 32,1 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, grâce notamment à l'augmentation de capital de 24,4 millions d'euros réalisée en décembre 2022 et l'émission obligataire convertibles.

Kalray prévoit une accélération forte de son chiffre d'affaires en particulier au deuxième semestre et confirme son ambition de générer un chiffre d'affaires 2023 de 40 millions d'euros. Kalray vise de plus, sur l'exercice 2023, une nouvelle progression de son EBITDA.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.