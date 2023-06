Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kalray: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 15:27









(CercleFinance.com) - Kalray parvient à se hisser dans le vert (+1%), aidé par des propos d'Oddo BHF qui initie un suivi à 'surperformance' avec un objectif de cours fixé à 38 euros, 'compte tenu d'un upside considérable en cas de bonne exécution et d'un risk/reward attractif au cours actuel'.



'Kalray propose un profil deep-tech prometteur', juge l'analyste, qui pointe sa 'technologie de rupture dans le traitement des données (DPU), disposant d'avantages compétitifs établis', et son positionnement sur des marchés émergents à fort potentiel comme l'IA.





Valeurs associées KALRAY Euronext Paris +0.81%