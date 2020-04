KALRAY creuse ses pertes en 2019 plombé par ses charges d'exploitation

(AOF) - Kalray a publié des pertes de 9,1 millions d'euros en 2019, contre 8,5 millions en 2018, plombé notamment par une hausse de 22% des charges d'exploitation. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 1,27 millions d'euros, en hausse de 63% par rapport à l'année précédente. La trésorerie nette s'établit à 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 28,8 millions au 31 décembre 2018, renforcée par les 8 millions d'euros d'investissement de NXP. Ce dernier détient désormais 9,95% du capital de Kalray et de ses droits de vote.

Dans ce contexte de crise crise sanitaire, et dans l'hypothèse d'une reprise économique mondiale à partir de septembre prochain, l'ambition d'accélération des ventes de cartes basées sur Coolidge initialement attendue au 2nd semestre 2020, est reportée de 6 mois et devrait donc intervenir au 1er semestre 2021. L'ambition de Kalray d'atteindre un EBITDA mensuel proche de l'équilibre est aussi attendu mi-2021 et celle d'un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros est désormais attendue entre mi-2022 et mi-2023.

Le groupe anticipe pour 2020 un niveau de dépenses opérationnelles en hausse de 20 à 22% comparé à 2019. Cette augmentation intègre le recrutement d'une quinzaine de salariés, ainsi qu'environ 1,5 million d'euros d'investissements alloués au déploiement des projets dans le cadre du partenariat avec NXP. Les autres dépenses opérationnelles devraient quant à elles rester stables par rapport à 2019.

