KALRAY: Chiffre d'affaires en hausse de 63% en 2019

(AOF) - Kalray a publié un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 63% par rapport à 2018 à 1,27 million d'euros. Au second semestre, celui-ci a augmenté de 78% par rapport au semestre précédents à 810 000 euros, conformément aux objectifs du groupe de processeurs. Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible était de 15,7 millions d'euros, contre 23,3 millions en juin, en raison notamment de dépenses d'investissements liées au lancement de ses nouveaux processeurs Coolidge. Kalray maintient son objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.

Par ailleurs, sur recommandation du Comité des rémunérations, et autorisation du Conseil de surveillance, réuni le 16 janvier 2020, le Directoire, lors de sa réunion du 20 janvier 2020, a procédé à l'émission et à l'attribution gratuite de 134 299 actions au profit des membres du Directoire et de salariés de Kalray, dont 105 599 actions ont été attribuées en échange de renonciation à l'exercice de 105 599 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués précédemment. Cette autorisation a pour objectif de renforcer la rétention du personnel clef de la Société tout en limitant l'effet dilutif pour les actionnaires.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, a déclaré : " L'année 2019 a été très importante pour Kalray avec le passage réussi de plusieurs étapes déterminantes. Tout d'abord nous avons finalisé le développement de Coolidge, notre 3ème génération de processeur, présenté pour la première fois au CES début janvier, et dont la production en volume est attendue au 2nd semestre de cette année. Des accords stratégiques ont par ailleurs été mis en place avec des acteurs de premier plan comme NXP, Wistron, 2CRSi ou encore Intron Technology, qui nous permettent à la fois d'accroître notre crédibilité et d'accélérer notre accès au marché pour Coolidge. "