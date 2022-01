Kalray affichait une trésorerie de 12,2 millions d'euros en fin d'année

(AOF) - A l'occasion de la présentation du bilan de son activité de l'année 2021, Kalray a indiqué disposer d'une trésorerie de 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 20,2 millions d'euros, un an plus tôt. La ligne de financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La trésorerie est en phase avec le budget. Le groupe technologique a enregistré un chiffre d'affaires de 1,454 million d'euros, en hausse de 40,8%, en particulier grâce aux premières ventes de ses nouveaux produits.

Kalray souhaite désormais accélérer son déploiement commercial tant en France qu'à l'international. Á ce titre, Kalray a annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir la société anglaise Arcapix Holdings Ltd, éditeur logiciel de premier plan, spécialisé dans les solutions de stockage haute performance pour les applications de calculs intensifs.

Avec le projet d'acquisition d'Arcapix, le spécialiste des processeurs de nouvelle génération anticipe désormais un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en cumulé pour l'année 2022. La Société confirme par ailleurs son ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2023

