Kalray a levé 24,4 millions d’euros pour financer son développement

(AOF) - Kalray a annoncé le succès de sa levée de fonds d’un montant total d’environ 24,4 millions d’euros auprès d’investisseurs qualifiés, via la construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant de 21,7 millions d’euros, et auprès d’investisseurs particuliers, pour un montant de 2,7 millions d’euros (via la plateforme PrimaryBid). Cette opération a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, d’environ 1,476 million d’actions nouvelles ordinaires au prix de 16,50 euros.

Ce prix représente une décote de 19,50% par rapport au cours de clôture de l'action Kalray du 1er décembre 2022.

Les actions nouvelles, représentant environ 22,5 % du capital social de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la levée de fonds et 18,3 % du capital social de la société, sur une base non diluée.

Sur la base du capital social après l'opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement aux augmentations de capital susvisées et n'ayant pas souscrit à celles-ci est désormais tombée à 0,82%.

Cette opération va permettre à la société de se doter de moyens supplémentaires pour accompagner sa feuille de route stratégique avec deux axes.

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge prévoit le renforcement d'une équipe de premier plan sur des postes clés, en particulier à l'international. Elle lui permettra d'accompagner les ambitions de forte croissance de la société (ventes, supports à la vente, équipe de direction). Kalray compte y dédier environ 20% de la levée de fonds.

Le groupe prévoit également la poursuite des investissements sur sa prochaine génération de processeurs, dont la production est prévue à horizon 2025, pour continuer à répondre aux grands enjeux technologiques de ses marchés. Kalray compte y dédier environ 80% de la levée de fonds.

