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Kaleon renouvelle sa gouvernance après le décès de son président
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:10

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La société spécialisée dans la gestion et la valorisation de patrimoines artistiques, naturels et muséaux, annonce plusieurs changements à sa tête. À la suite du décès de Vitaliano Borromeo, le conseil d'administration a nommé à l'unanimité Giberto Borromeo Arese Borromeo, déjà administrateur, au poste de président, avec effet immédiat.

Son mandat courra jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2027.

Parallèlement, Davide Molteni a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de directeur général pour des raisons personnelles, après plus de quinze années au sein du groupe.

Pour lui succéder, le conseil a nommé Séverine Ragetly Lanthier au poste de directrice générale et l'a cooptée en qualité d'administratrice. Elle prend ses fonctions immédiatement, avec les mêmes pouvoirs que son prédécesseur, et exercera ses mandats jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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