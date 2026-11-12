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KALEON : Le trophée des Nitto ATP Finals s’invite à Isola Bella sur le Lac Majeur : trois jours de tennis entre champions, jeunes joueurs et patrimoine culturel
information fournie par Boursorama CP 12/11/2026 à 08:40

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L’ultime étape du Trophy Tour des Nitto ATP Finals s’est tenue du 7 au 9 novembre au Palazzo Borromeo et a été inaugurée en présence de représentants de la Fédération italienne de tennis et de padel. Fabio Fognini a joué avec de jeunes joueurs et des visiteurs, aux côtés des créateurs de contenu internationaux Dylan Gee et Stefan Bojić. Les animations se poursuivent jusqu’au 22 novembre et Kaleon se prépare pour le Fan Village de Turin.


Stresa (Italie), le 12 novembre 2026 – Du 7 au 9 novembre, Isola Bella, sur le lac Majeur, a accueilli la dernière étape du Trophy Tour des Nitto ATP Finals. Le trophée était exposé dans le Salone Nuovo du Palazzo Borromeo et un programme d’animations a réuni des champions, des créateurs de contenu internationaux, des écoles de tennis et des visiteurs.

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