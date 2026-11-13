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KALEON - Le conseil d'administration de Kaleon nomme Giberto Borromeo Arese Borromeo nouveau président du conseil d'administration et annonce la nomination de Séverine Ragetly Lanthier en tant que nouvelle directrice générale pour piloter une nouvelle phase de croissance
information fournie par Boursorama CP 13/11/2026 à 08:00

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Le conseil d'administration de Kaleon exprime ses plus profondes condoléances à la suite du décès de son président, Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, et nomme Giberto Borromeo Arese Borromeo nouveau président du conseil d'administration


Le conseil annonce la nomination de Séverine Ragetly Lanthier en tant que nouvelle directrice générale pour piloter une nouvelle phase de croissance, à la suite de la démission de Davide Molteni


Milan, le 13 novembre 2026 – Kaleon S.p.A. (“Kaleon” ou la “Société”), société liée à la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion et la valorisation de patrimoines artistiques, naturels et muséaux à vocation touristique, annonce que le Conseil d'administration de la société s'est réuni ce jour et a adopté les décisions présentées ci-après.

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