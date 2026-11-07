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Kaiser Ng, directeur financier de Binance, quitte ses fonctions ; Justin Yek est nommé nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 18:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Binance a annoncé samedi que son directeur financier, Kaiser Ng, allait quitter l'entreprise et être remplacé par Justin Yek, quelques jours après que des pirates informatiques ont dérobé la somme record de 6,3 milliards de dollars à la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.

“Kaiser Ng a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure après plus de cinq ans passés chez Binance, un plan de transition ayant été mis en œuvre au cours des six derniers mois”, a déclaré Yi He, co-directeur général de Binance, dans un communiqué.

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