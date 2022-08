Kader Hidra est nommé directeur financier de Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS)

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce aujourd'hui la nomination de Kader Hidra, en qualité de directeur financier. Kader Hidra rejoint la société après avoir passé plus de 15 ans dans des fonctions financières et de directions diverses dans les secteurs de l'innovation de la transition écologique. Avant d'intégrer HRS, il occupait depuis 2020 les mêmes fonctions au sein de Carbios, société spécialiste dans le recyclage enzymatique du plastique PET.

Il a aussi officié pendant 8 ans à plusieurs postes de direction au sein du groupe EDF dont celui de CEO de Citégestion, start-up digitale filiale d'EDF dédiée à la Smart City, et celui de directeur des relations investisseurs & marchés du groupe.

Par ailleurs, Kader Hidra possède une expérience de 5 années en banques d'affaires à Londres, chez Morgan Stanley et Berenberg Bank, où il a pu acquérir une expérience dans le domaine des "Cleantech", lors d'introductions en bourse de sociétés d'énergies renouvelables.

Kader Hidra est ingénieur diplômé de l'institut National Polytechnique de Grenoble et titulaire d'un MBA de l'Université de Duke-Fuqua (Caroline du Nord, États-Unis).

Créée en 2004, la société Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 millions d'euros sur l'exercice 2021/2022. Au 30 juin 2022, l'entreprise comptait 86 collaborateurs. Elle présentera ses résultats annuels 2021/2022 le 6 octobre 2022 après bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.