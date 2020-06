Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaboul et les taliban d'accord pour discuter à Doha Reuters • 14/06/2020 à 22:54









KABOUL, 14 juin (Reuters) - Le gouvernement afghan et les taliban se sont mis d'accord pour se retrouver à Doha, la capitale du Qatar, pour y tenir des négociations de paix, les premières depuis des années ont annoncé dimanche les deux parties. Le "dialogue inter-afghan" n'a pas de date précise, mais il devrait se dérouler après la libération de 5.000 insurgés détenus par les autorités afghanes, ce qui pourrait se produire dès la fin de la semaine. "La première réunion inter-afghane se tiendra à Doha", a déclaré à Reuters Suhail Shaheen, ajoutant que le groupe islamiste se tenait prêt à ouvrir le dialogue dans la semaine qui suivra la libération des 5.000 prisonniers. (Orooj Hakimi and Hamid Shalizi; version française Nicolas Delame)

