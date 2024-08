Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client K+S: titre en baisse, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - K+S cède plus de 2% à Francfort alors que UBS a réaffirmé sa recommandation 'vente' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 12 à 10 euros, une nouvelle cible qui implique 11% de potentiel de baisse pour le titre du fournisseur allemand de potasse et de sel gemme.



'Nous continuons de voir des risques à la baisse pour le prix de la potasse en raison de la situation économique peu favorable des agriculteurs et, par conséquent, pour les bénéfices et le flux de trésorerie disponible du groupe', explique le broker.





Valeurs associées K+S 10,98 EUR XETRA -2,40%