K+S: s'attend à un EBITDA entre 500 et 650 ME en 2024

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros en 2023. Le chiffre d'affaires du segment Agriculture s'est établi à 2,7 milliards d'euros, en nette baisse par rapport au chiffre record de l'année précédente (4,5 milliards d'euros).



Dans le segment de la clientèle Industry+, le chiffre d'affaires n'a reculé que modérément en 2023 par rapport aux niveaux records de 2022 pour atteindre un total de 1,15 milliard d'euros (2022 : 1,21 milliard d'euros).



La société a réalisé un bénéfice d'exploitation EBITDA d'environ 712 millions d'euros (2022 : 2 423 millions d'euros). Le résultat ajusté après impôts du groupe s'est élevé à 162 millions d'euros (2022 : 1 494 millions d'euros).



Pour l'exercice 2024, le groupe s'attend à un EBITDA entre 500 et 650 millions d'euros et un free cash-flow ajusté qui devrait au moins atteindre l'équilibre.





