K S resserre sa fourchette cible d'EBITDA pour 2026

À l'occasion de la publication de résultats trimestriels jugés "globalement conformes aux attentes du marché", K S annonce resserrer sa fourchette de prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2026, tout en relevant légèrement son point médian.

Au titre de son 3e trimestre 2026, le producteur allemand de sel et de potasse dévoile un EBITDA de 108 MEUR, contre 111 MEUR un an auparavant, dépassant le consensus Vara de 102 MEUR au 14 octobre dernier.

Ce léger recul résulte principalement de la hausse des coûts logistiques et énergétiques liée au contexte géopolitique, ainsi que de l'arrêt programmé pour maintenance de l'usine de Bethune, au Canada, qui, contrairement à l'année précédente, s'est intégralement déroulé au 3e trimestre.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 934 MEUR au 3e trimestre, contre 879 MEUR un an plus tôt, une progression qui s'explique par de nouvelles hausses de prix dans les deux segments de clientèle, ainsi que par une augmentation significative des volumes de sel de déneigement.

Pour l'ensemble de 2026, K S prévoit désormais un EBITDA compris entre 700 et 750 MEUR, contre une fourchette précédente de 680 à 760 MEUR. Le groupe relève ainsi une nouvelle fois le point médian de sa fourchette de prévisions, qui passe de 720 MEUR à 725 MEUR.

Avec des investissements prévus entre 580 et 600 MEUR, le flux de trésorerie disponible ajusté devrait toujours être positif et atteindre un montant compris entre "plusieurs dizaines de millions d'euros" et un niveau proche de 100 MEUR. Le consensus Vara au 14 octobre s'établissait à 51 MEUR.