K+S : relève ses perspectives pour l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une croissance de +13% de son chiffre d'affaires à 733 millions d'euros au 1er trimestre 2021 (1er trimestre 2020: 647 millions d'euros). Dans le segment de la clientèle Agriculture , le chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement augmenté à 469 millions d'euros. K + S a réalisé une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 38% à 264 millions d'euros sur le segment de clientèle Industrie +. L'EBITDA ressort en hausse de + 27% à 126 millions d'euros contre 99 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Au niveau des perspectives 2021, le groupe s'attend désormais à un EBITDA des activités poursuivies entre 500 millions d'euros et 600 millions d'euros (contre 440 millions d'euros à 540 millions d'euros).

Valeurs associées K+S XETRA -2.97%