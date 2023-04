Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S: le titre recule, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - K+S cède près de 5% à Francfort, après que Stifel a dégradé sa recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 26 à 22 euros - même s'il estime que le prix du nouveau contrat indien apporte de la clarté pour la saison à venir aux cours actuels.



L'analyste précise que ce contrat ne dure que jusqu'en septembre et que le nouveau prix devra être fixé en période saisonnière basse, ce qui laisse prévoir une nouvelle baisse de prix pour le producteur de fertilisants.



Le broker précise que son hypothèse de prix moyen du potassium pour K+S s'inscrit en baisse de 28% en comparaison annuelle, alors que les objectifs du groupe allemand ne sont fondés que sur un repli de l'ordre de 20%.







Valeurs associées K+S XETRA -4.70%