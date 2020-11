Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S : le chiffre d'affaires recule de 9,1% au 3e trimestre Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - Selon les résultats financiers publiés par K+S ce jeudi, l'entreprise minière allemande a enregistré un chiffre d'affaires de 822 millions d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 9,1% par rapport à la même période un an plus tôt (905 millions). Dans le même temps, l'EBITDA progresse de 18,5%, passant de 81 à 96 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, K+S anticipe un EBITDA d'environ 480 millions d'euros (contre 640 millions d'euros un an plus tôt).

Valeurs associées K+S XETRA -1.95%