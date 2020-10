Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S : en forte hausse, cession de Morton Salt? Cercle Finance • 05/10/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 14% ce matin. Le groupe serait proche d'un accord avec Kissner Group pour la cession de sa division Morton Salt pour un montant d'environ 3 milliards de dollars selon Bloomberg. Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, ont indiqué les personnes interrogées par l'agence de presse. Aucun accord définitif n'a été conclu pour l'instant et les négociations pourraient encore être retardées ou être arrêtées, ont déclaré les personnes concernées à Bloomberg. ' Les projets nord-américains du groupe allemand ont été contrariés par les difficultés rencontrées notamment sur son projet de mine de potasse géante au Canda. K+S aurait annoncé en mars qu'il souhaitait procéder à ce désinvestissement ' indique Aurel BCG.

Valeurs associées K+S XETRA +18.62%