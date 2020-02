Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S : dans le rouge sur une dégradation d'analyste Cercle Finance • 20/02/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - K+S recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Francfort (-0,1% sur le DAX), pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 12 à 7 euros. Le bureau d'études indique abaisser d'environ 30% en moyenne ses estimations de profit opérationnel sur la période de prévisions pour le fournisseur allemand de sel et d'engrais, à des niveaux inférieurs de 28% au consensus. Credit Suisse prévoit que K+S affichera un free cash-flow négatif jusqu'en 2024, fonction notamment des faibles prix des potasses, et que dans cet environnement, une levée de fonds paraît de plus en plus probable.

Valeurs associées K+S XETRA -0.43%