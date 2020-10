Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S : confirme la vente de sa division Morton Salt Cercle Finance • 06/10/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - K+S a confirmé la signature d'un contrat pour vendre sa division Morton Salt à Stone Canyon Industries (SCIH). Le prix de vente s'élève à 3,2 milliards de dollars. La clôture de la transaction devrait avoir lieu à l'été 2021. Le prix d'achat sera payé en espèces. L'unité opérationnelle en Amériques comprend principalement K + S Chile, anciennement connue sous le nom de société chilienne SPL, acquise en 2006, ainsi que Morton Salt (États-Unis) et K + S Windsor Salt (Canada), acquises en 2009. ' Avec sa marque emblématique Morton Salt et d'autres produits et solutions de pointe, la combinaison de l'activité en Amérique avec Kissner Group de SCIH nous permet d'élargir notre offre de produits auprès des consommateurs ' a déclaré James Fordyce, co-DG de SCIH.

