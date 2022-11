K+S: chiffre d'affaires presque doublé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 10:26

(CercleFinance.com) - K+S publie un chiffre d'affaires de 1,47 MdE au titre du 3e trimestre, pratiquement doublé (+97%) par rapport à la même période un an plus tôt (746 ME).



L'EBITDA s'établit à 633 ME, contre 120 ME au 3e trimestre 2021.



Le bénéfice ajusté du groupe, après impôts, ressort à 378 ME, en recul de 70% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



L'entreprise minière allemande précise qu'au 3e trimestre 2021, elle avait bénéficié d'une reprise de pertes de valeur sur des immobilisations corporelles et incorporelles d'un montant de 1 420,0 millions d'euros.



Autrement, le bénéfice ajusté aurait été de -3,8 ME il y a douze mois.

Néanmoins, le BPA ajusté s'établit à 1,98 euro, contre 6,68 euros précédemment.



Pour l'exercice 2022, K+S cible un EBITDA d'environ 2,4 milliards d'euros.