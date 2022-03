Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S: bien orienté après l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - K+S gagne plus de 5% à Francfort, aidé par une analyse positive de Stifel qui réaffirme sa recommandation ' achat ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 22 euros à 33 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations 2022 et 2023 pour le fournisseur allemand de potasse et de sel gemme.



'Le principal risque pour notre thèse d'investissement est un arrêt de l'approvisionnement en gaz russe et une pénurie de gaz durant la période de chauffage en Allemagne', indique le broker, dont l'estimation d'EBITDA 2022 de 2,5 milliards d'euros dépasse de 18% le consensus.







