JX Advanced Metals revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande en matériaux pour puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Yuka Obayashi

JX Advanced Metals 5016.T a revu à la hausse lundi ses prévisions de bénéfice net pour l'exercice se terminant en mars prochain, les portant à 14 %, invoquant une forte demande de matériaux pour semi-conducteurs dans un contexte d'essor des serveurs d'intelligence artificielle et des perspectives plus favorables pour les cours du cuivre.

La société table désormais sur un bénéfice net de 160 milliards de yens (1 milliard de dollars), contre une prévision de 141 milliards de yens établie en août.

* JX a revu à la hausse son hypothèse concernant le prix du cuivre, le portant à 619 cents la livre, contre une prévision antérieure de 586 cents

* Au premier semestre (avril-septembre), le bénéfice net a bondi de 128 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 97,9 milliards de yens.

* Le bénéfice de son activité de matériaux de base a progressé de 136 %, soutenu par des prix moyens du cuivre plus élevés, à 622 cents la livre, contre 438 cents un an plus tôt

* La baisse des frais de traitement et d’affinage (TC/RC) a réduit de 1 milliard de yens le bénéfice du premier semestre issu de la fusion du cuivre, mais un gain de 3 milliards de yens lié à l’amélioration des marges sur l’acide sulfurique a largement compensé cette baisse, a déclaré un responsable de la société

* JX continue d’évaluer ses perspectives de production de cuivre raffiné pour le second semestre tout en suivant de près les négociations sur les TC/RC, a ajouté ce responsable

* Le président de JX, Yoichi Hayashi, a déclaré que les risques géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale avaient renforcé l’importance de s’assurer un approvisionnement en matières premières

* La société s'appuiera sur ses technologies de développement des ressources, d'affinage et de recyclage, ainsi que sur ses investissements et ses partenariats , pour diversifier ses sources d'approvisionnement en matières premières, a-t-il ajouté

(1 dollar = 158,2100 yens)