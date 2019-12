Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Juventus : monte après le tirage de la Ligue des champions Cercle Finance • 16/12/2019 à 15:34









(CercleFinance.com) - Le titre du club italien de la Juventus de Turin, coté à Milan, s'affiche ce lundi en hausse de +2%, alors que le sort lui a désigné l'Olympique lyonnais en 8e de finale de la Ligue des champions. Il faut dire que le champion d'Italie fait largement figure de favori : il s'est qualifié avec 5 victoires en 6 matchs lors de la phase de groupe, et a repris la tête de son championnat national ce week-end, devant l'Inter de Milan. Le match aller aura lieu au Groupama Stadium à Lyon, le 26 février, et le retour au Juventus Stadium de Turin, le 11 mars.

Valeurs associées JUVENTUS FC MIL +2.02%