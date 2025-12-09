Justin McLeod, directeur général de Hinge, quitte l'entreprise, selon Match Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de l'application de rencontres en ligne Hinge, Justin McLeod, quitte l'entreprise pour lancer une nouvelle entreprise autonome basée sur l'IA appelée Overtone, a déclaré mardi la société mère Match Group

Dans le cadre de la transition, Jackie Jantos, présidente et directrice du marketing de Hinge, a été promue au poste de directrice générale, a indiqué la société mère.

McLeod, qui a fondé Hinge en 2011, restera conseiller jusqu'en mars pour aider à la transition, a déclaré Match Group.

Overtone est une jeune entreprise de rencontres qui utilise l'intelligence artificielle et la technologie vocale pour aider les gens à se connecter de manière plus personnelle.

Match Group a déclaré qu'il prévoyait de diriger le premier tour de financement d'Overtone au début de 2026 et de conserver une participation significative dans la nouvelle société.