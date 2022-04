Just Eat Takeaway.com ajuste ses objectifs annuels et envisage la vente de Grubhub

(AOF) - Just Eat Takeaway.com a ajusté ses objectifs annuels. Le géant anglo-néerlandais de la livraison de repas vise désormais une valeur brute des transactions (GTV) en croissance d’environ 5 % (« mid-single digit »), contre de l’ordre de 15 % auparavant (« mid-teens »). En parallèle, le groupe table sur une marge d’Ebitda ajusté comprise entre -0,5% et -0,7 %, contre une précédente fourchette de -0,6 % et -0,8 %. Quant à eux, les objectifs de long terme sont confirmés.

" Notre priorité pour 2022 consiste à l'amélioration de la rentabilité et le renforcement de notre activité ", a déclaré Jitse Groen, le directeur général de Just Eat Takeaway.com.

Le dirigeant a ajouté que l'objectif du groupe était d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2023.

En marge de cet ajustement de perspectives, Just Eat a également dit envisager de se séparer de Grubhub. Just Eat avait fait l'acquisition du groupe américain en 2020 pour 7,3 milliards de dollars. Et ce, au nez et à la barbe de son concurrent Uber.

Lors du premier trimestre 2022, les commandes de Just Eat ont reculé de 1 % à 264,1 millions d'unités. Pour sa part, la valeur brute des transactions (GTV) s'est établie à 7,24 milliards d'euros, en hausse de 4 %.

