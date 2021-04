JUST EAT TAKE AWAY.COM : les commandes ont bondi de 79 % au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La croissance s'est encore accélérée pour Just Eat Takeaway.com. Le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne a vu ses commandes bondir de 79% lors du premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre 2020, elles avaient progressé de 57%. Ce boom des commandes découle des mesures de restriction mises en place pour endiguer la pandémie de Covid-19. Sur la place de Londres, les investisseurs savourent ces excellents chiffres : l'action Just Eat progresse de 2,56 % à 7 542,50 pence.

