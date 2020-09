Just Eat : a reçu toutes les approbations réglementaires

(CercleFinance.com) - Just Eat Takeaway.com et Grubhub annoncent la réception de toutes les approbations réglementaires requises pour l'acquisition de Grubhub par Just Eat Takeaway.com.

Just Eat Takeaway.com et Grubhub ont annoncé le 10 juin 2020 un accord définitif pour l'acquisition par Just Eat Takeaway.com de 100% des actions de Grubhub.

Just Eat Takeaway.com et Grubhub ont annoncé que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) avait achevé son examen sur la transaction.

Le 2 juillet 2020, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a indiqué dans une réponse à un document d'information soumis par Just Eat Takeaway.com concernant l'opération qu'elle n'avait plus de questions.

Le 7 juillet 2020, la Federal Trade Commission des États-Unis a accordé la résiliation anticipée de la période d'attente.