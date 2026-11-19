Jusqu'où Wall Street pourra-t-elle supporter les mauvaises nouvelles concernant l'IA ? Selon Barclays, bien plus que vous ne le pensez

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JUSQU’À QUEL POINT WALL STREET PEUT-IL SUPPORTER LES MAUVAISES NOUVELLES SUR L’IA? SELON BARCLAYS, PLUS QUE VOUS NE LE PENSEZ

L’optimisme autour de l’IA a contribué à propulser les actions américaines vers des niveaux records, mais les investisseurs s’inquiètent de plus en plus du fait que le marché soit devenu trop dépendant d’une poignée d’entreprises de semi-conducteurs pour générer la croissance des bénéfices nécessaire à la justification de ces valorisations élevées.

Ces inquiétudes se sont intensifiées alors que les investisseurs examinent de près la pérennité des dépenses consacrées aux centres de données et cherchent des preuves que les milliards de dollars injectés dans les infrastructures d’IA généreront des rendements adéquats.

Le débat plus large ne porte plus sur la question de savoir si l’IA sera source de bénéfices, mais sur le degré de vulnérabilité du marché boursier américain si le boom de l’IA s’avérait moins spectaculaire que ne l’espèrent les investisseurs. Barclays estime que la réponse pourrait être: pas vraiment.

Selon les stratèges de Barclays dirigés par Venu Krishna, les entreprises de semi-conducteurs et de matériel informatique devraient contribuer à plus de la moitié de la croissance des bénéfices du S&P 500 au cours des deux prochaines années, ce qui souligne le rôle prépondérant du secteur dans le moteur de profits des entreprises américaines.

Pourtant, l’analyse de scénarios réalisée par la banque d’affaires suggère que le marché dispose d’une marge de manœuvre plus importante que ne le supposent les investisseurs. Barclays estime que le S&P 500 .SPX pourrait absorber une révision à la baisse de 15 % des prévisions de bénéfices des semi-conducteurs à l’horizon 2027 tout en affichant une croissance des bénéfices supérieure à la tendance.

Dans ce scénario, l’indice afficherait tout de même une croissance des bénéfices d’environ 12 %, remettant ainsi en cause l’idée selon laquelle toute déception dans les secteurs liés à l’IA ferait nécessairement dérailler les perspectives de bénéfices globales.

La majeure partie de la capacité prévue pour les centres de données en 2027 étant déjà en cours de construction et la demande en IA continuant de dépasser l’offre, Barclays estime que le risque pesant sur les bénéfices des semi-conducteurs en cas de retards potentiels dans les projets est limité.

(Rashika Singh)

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