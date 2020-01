Jupiter vante les mérites de la dette émergente

(AOF) - Selon Alejandro Arevalo, responsable de la stratégie des marchés émergents chez Jupiter, il sera essentiel de capitaliser sur la diversité économique et politique qu'offre la dette émergente pour surmonter le ralentissement économique en 2020. On pourrait penser que la dette émergente a connu une année difficile, mais ce fut tout le contraire. Les principaux indices de devises fortes des marchés émergents ont tous enregistré un rendement supérieur à 11 % depuis le début de l'année, souligne le responsable.

Les taux d'intérêt attrayants d'une grande part de la dette émergente sont tout simplement trop intéressants pour des investisseurs qui doivent payer de plus en plus pour avoir le privilège de détenir de la dette, explique Alejandro Arevalo.

Sur le plan fondamental, 2020 ne devrait pas être différent : la croissance mondiale et l'activité manufacturière montrent des signes de ralentissement et il est à craindre que cette tendance ne se propage au secteur des services également.

Jupiter se détourne des économies des pays émergents qui dépendent largement du commerce et privilégie plutôt les petits pays qui ont une histoire macroéconomique positive, une consommation intérieure résistante et où le gérant peut ajouter de la valeur et être payés pour le risque.