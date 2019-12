Jupiter prend une participation minoritaire dans NZS Capital

(AOF) - Jupiter a annoncé une prise de participation minoritaire dans la société d'investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du premier trimestre 2020. NZS Capital a été fondé par Brad Slingerlend et Brinton Johns, deux gérants de fonds qui ont travaillé ensemble chez Janus Capital durant 14 ans avant de se lancer à leur compte. Dans le cadre de ce partenariat, Jupiter interviendra comme distributeur exclusif pour les portefeuilles d'investissement mondiaux de NZS de style sans contrainte et à croissance.

