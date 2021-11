Jupiter nomme Matthew Beesley au poste de Chief Investment Officer

Soutenu par le bureau du CIO de Jupiter, composé de huit personnes, il supervisera également les fonctions associées qui constituent l'épine dorsale du processus d'investissement de l'entreprise, notamment les équipes dédiées à la gouvernance, à la science des données, aux transactions et à l'analyse des performances. Il rendra compte au CEO Andrew Formica et rejoindra le comité exécutif.

Dans son rôle de CIO, Matthew Beesley aura la responsabilité globale de la gestion de tous les professionnels de l'investissement et des stratégies de Jupiter en matière d'actions, d'obligations et multi-actifs.

(AOF) - Jupiter a le plaisir d'annoncer la nomination de Matthew Beesley au poste de Chief Investment Officer (CIO), succédant à Stephen Pearson qui prend sa retraite après une carrière de 35 ans dans le secteur, dont près de deux décennies chez Jupiter. Il rejoindra la société en janvier 2022 et travaillera d'abord en étroite collaboration avec Stephen Pearson pour assurer une transition harmonieuse.

