Jupiter lance une version de Dynamic Bond conforme à l'article 8 de la réglementation SFDR

(AOF) - Jupiter a annoncé le lancement du fonds Jupiter Dynamic Bond ESG (SICAV), une version sur mesure de son fonds phare Jupiter Dynamic Bond (SICAV), axée sur le développement durable. Le nouveau fonds promouvra activement les caractéristiques environnementales et sociales et sera classé article 8 en vertu du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Comme son homologue Jupiter Dynamic Bond (9,96 milliards d'euros), Jupiter Dynamic Bond ESG sera dirigé par l‘équipe de gestion spécialisée en obligataire : Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry Richards, gérant de fonds Fixed Income chez Jupiter Asset Management.

Alors que le fonds Jupiter Dynamic Bond intégrait déjà pleinement et depuis longtemps, les considérations ESG dans son processus d'investissement, le fonds Jupiter Dynamic Bond ESG privilégiera activement les critères environnementaux et sociaux, y compris la transition vers une économie à faible émission de carbone et la promotion d'un agenda positif pour les parties prenantes.

L'allocation d'actifs ainsi que les principales caractéristiques de risque, devraient rester cohérentes entre les deux fonds. Jupiter Dynamic Bond ESG utilisera des critères ESG stricts, y compris certaines exclusions sectorielles et souveraines, une science des données et un travail d'engagement soutenu, ainsi qu'une recherche qualitative approfondie, pour déterminer l'éligibilité des titres au portefeuille.