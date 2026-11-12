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Jupiter Asset Management remanie sa direction commerciale et stratégique
information fournie par AOF 12/11/2026 à 10:58

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(Zonebourse.com) - Jupiter Asset Management annonce plusieurs changements au sein de son équipe dirigeante, avec notamment la nomination de William Lopez et Selina Tyler au poste de co-directeurs du Client Group, à compter du 1er janvier 2027.

Selina Tyler, qui a rejoint la société de gestion en 2025, conservera la responsabilité du marché britannique, tout en supervisant les équipes chargées de l'expérience client et de l'intelligence de marché.

William Lopez, présent au sein du groupe depuis 2018, pilotera les activités internationales en Europe, en Asie et dans les Amériques, ainsi que les équipes dédiées aux clients institutionnels et aux solutions d'investissement.

Parallèlement, Maximilian Guenzl, qui dirigeait jusqu'ici le Client Group, est nommé directeur de la stratégie (Chief Strategy Officer). Il sera notamment chargé d'identifier de nouvelles opportunités de croissance organique et externe et d'accompagner le développement de l'expertise du groupe en gestion active.

Jupiter annonce également le départ de Peter Hugh Smith et Elizabeth Sheldon, respectivement directeur général et directrice des opérations de CCLA, après avoir contribué à son intégration au sein du groupe. Andrew Robinson, présent chez CCLA depuis 2006, prendra les fonctions de président exécutif de cette entité spécialisée dans la gestion d'actifs pour les organisations à but non lucratif et les collectivités locales britanniques.

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