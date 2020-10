Jupiter AM s'implante aux États-Unis

(AOF) - Jupiter Asset Management a annoncé l'ouverture de son premier bureau aux États-Unis, pour sa filiale américaine créée récemment - Jupiter Asset Management US LLC (JAM US). Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.

Taylor Carrington (CFA) a rejoint la société en tant que responsable de la distribution aux États-Unis et Directeur général de JAM US. Rattaché à Warren Tonkinson, Directeur général pour l'activité de distribution, il coordonnera l'activité de vente de la société sur le marché institutionnel américain. Il possède 19 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et travaillait auparavant pour Allianz Global Investors, où il était dernièrement responsable de l'équipe Clients institutionnels en Amérique du Nord. Sa nomination marque le premier pas de Jupiter sur ce segment de clientèle ainsi qu'une expansion importante de ses capacités de distribution à l'international.

Dans un premier temps, Taylor Carrington pilotera la distribution des stratégies de croissance mondiale de NZS Capital sur le territoire américain, en vertu de l'accord de partenariat stratégique conclu fin 2019, qui a fait de Jupiter le distributeur mondial exclusif des fonds de NZS. Il connaît l'équipe de gestion de NZS et sa clientèle depuis de nombreuses années puisqu'il a déjà travaillé avec les co-fondateurs de NZS, Brad Slingerlend et Brinton Johns, chez Janus Capital Group.

Après réception des autorisations réglementaires nécessaires, Taylor Carrington dirigera également la distribution des stratégies d'investissement de Jupiter sur le marché institutionnel américain.