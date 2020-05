Jupiter AM recommande de se méfier de l'ours

(AOF) - Ariel Bezalel, Responsable de la stratégie obligataire et Harry Richards, gérant de fonds chez Jupiter Asset Management se sont concentrés sur l'achat opportuniste de dettes de haute qualité dans le segment « Investment Grade » à des écarts attrayants entre 250 et 350 points de base. Nous aimons les entreprises défensives, "tout au long du cycle", c'est-à-dire celles qui sont adossées à des actifs corporels et dont le chiffre d'affaires et les résultats nets sont solides pour les aider à assurer le service de leurs dettes.

Il s'agit notamment de titres dans les secteurs de l'alcool et de la restauration rapide - "bière et hamburgers" - comme Anheuser-Busch InBev, Pernod Ricard, Keurig Dr Pepper et McDonald's. D'autres sociétés ont également été ajoutées, notamment la société de semi-conducteurs Broadcom, l'entreprise britannique d'emballage Mondi, Vodafone et l'opérateur hospitalier HCA, ainsi que des noms technologiques comme Oracle.

Le gérant a également ajouté des obligations à haut rendement notées BB, telles que Virgin Media, Netflix et Pinewood Studios, qui ont depuis obtenu de très bons résultats.

Les spécialistes pensent que la phase actuelle de volatilité des marchés va se poursuivre, créant une abondance d'opportunités sur le marché du crédit actuellement mal évalué pour les gestionnaires actifs afin de générer de l'alpha. Ils continuerons à être disciplinés, en ajoutant principalement des dettes de haute qualité où le risque de défaut est faible et les spreads sont attrayants, tout en restant concentrés sur la liquidité et l'atténuation du risque de baisse.