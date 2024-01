Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Juniper Networks: le titre flambe, rumeurs d'intérêt de HPE information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre de l'équipementier de réseaux Juniper Networks signe mardi l'une des meilleures performances des marchés d'actions américains en raison de rumeurs de rachat par HPE.



Environ 15 minutes après l'ouverture, le spécialiste des matériels pour centres de données grimpe de 22% pour revenir à des plus hauts depuis 2011, tandis que l'action HPE décroche de plus de 8%.



D'après le Wall Street Journal, HPE serait en discussions avancées en vue de faire l'acquisition de Juniper pour un montant de l'ordre de 13 milliards de dollars.



Si les deux groupes n'ont pour l'instant pas commenté ces rumeurs de rapprochement, certains analystes ont d'ores et déjà réagi aux spéculations.



'Du point de vue de HPE, on peut s'attendre à ce que les investisseurs s'interrogent quant à la logique stratégique d'une opération aussi importante', souligne un professionnel.



'Mais il n'y aurait rien d'étonnant à voir HPE s'intéresser à l'intelligence artificielle Mist développée par Juniper afin de compléter son portefeuille de produits', ajoute-t-il.



HPE affiche actuellement une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars tandis que Juniper est valorisé autour de 11,7 milliards de dollars.





Valeurs associées JUNIPER NETWORKS NYSE +23.12%